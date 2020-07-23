失蹤的老翁被安檢所人員發現，不過已死亡多時。（通苑救難協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

失蹤的老翁打撈上岸，家屬聽聞噩耗痛哭失聲。（通苑救難協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗通霄73歲陳姓老翁22日下午出門3時許獨自出門摸蛤仔，直到傍晚都沒回家，家屬心急如焚除了在臉書上po文協尋，也趕緊向安檢所求助，海巡署會同當地救難協會及通霄消防分隊於23日清晨6時許擴大協尋，直到上午10點多在苑裡外海找到陳翁遺體，岸邊家屬痛哭失聲。

阿爸快回來！7旬翁摸蛤仔失蹤 家屬苦尋只等到冰冷遺體。(巫靜婷翻)

「阿爸，身體放輕鬆，快回來！」岸邊傳來陳翁子女聲聲呼喚，摸蛤仔失蹤的陳翁經海巡署協尋，終於在今日上午10時許找到了，不過卻是一具冰冷遺體，家屬得知消息近乎崩潰。

陳翁的家屬昨晚就在地方臉書社團張貼尋人啟事，指出陳翁昨日下午3時許出門到通霄海邊摸蛤仔後就沒再回來，家屬重回陳翁可能行經的地方發現他的隨身物品，心急如焚向海巡署安檢所求助，安檢所人員會同在地救難協會從晚間10點多一路搜尋到今日上午仍無果。

23日清晨6點多搜救人員再度出發，出動直升機，並通知通霄消防分隊擴大協尋，終於在上午10點多由苑裡安檢所人員發現陳翁遺體，並從苑裡漁港打撈上岸，家屬不敢相信噩耗，在岸邊痛哭失聲場面哀戚。陳翁究竟為何落海身亡還有待進一步調查釐清。

(中時 )