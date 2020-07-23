國民黨高雄市長候選人李眉蓁遭爆出論文整本抄襲事件，加上週刊披露李眉蓁論文大量抄襲鐵證已經進入第二天，但國民黨主席江啟臣迄今未向外界說明對此事的態度。民進黨發言人顏若芳呼籲，江啟臣主席請勿神隱，國民黨提名的候選人爆出如此重大的道德瑕疵爭議，國民黨應該面對社會的質疑，說明清楚態度。

顏若芳表示，根據媒體報導畫面，國民黨秘書長李乾龍都公開向江啟臣主席說「李眉蓁不受控了」，一個政黨秘書長跟主席報告自家提名的候選人不受控，這是多嚴重的事情，難道江啟臣主席還要繼續神隱不敢面對？如果李眉蓁已經不受控了，未來能保證不會有更嚴重的爭議發生嗎？

顏若芳指出，在政治上，江啟臣身為國民黨黨主席，候選人是由主席提名的，難道候選人出現重大道德瑕疵，黨主席不用負責？在學術上，江啟臣是政治學系教授，江啟臣教授也曾指導過七位學生論文寫作，難道江啟臣教授可以接受學生論文近乎通篇抄襲，違反學術倫理嗎？

她說，民進黨有三個問題要問身為教授的江啟臣主席，請江啟臣主席不要切割李眉蓁。第一、身為大學教授，江主席是否要跟高雄市民公開道歉？支不支持李眉蓁繼續代表國民黨參選？第二、身為大學教授，江主席認為論文超過96％轉貼他人著作算不算是抄襲呢？第三、身為大學教授，江主席認為中山大學是否應該收回李眉蓁的碩士學位？

顏呼籲，國民黨文傳會副主委黃子哲，請堅持良知，一如臉書上所說的：「所以很清楚的，節目上我強調的是李眉蓁的論文，若整本還有其他地方抄襲，那就不是疏忽，而是刻意抄襲。」

(中時 )