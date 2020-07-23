高雄巿議會民進黨團23日宣布整合成功，推出張勝富角逐議長補選。（曹明正攝）

高雄巿議長補選難產的民進黨團原定24日假投票，不過23日出現轉折，原本各有堅持的陳明澤與張勝富，經總召韓賜村溝通，宣布整合成功，陳明澤願意禮讓，將由張勝富對決國民黨上月已產生的補選人選「阿姑」曾麗燕。

張勝富23日表示，感謝總召韓賜村這段期間的協調，也謝謝對手陳明澤的禮讓，由於議長補選7月31日舉行，他一定全力以赴，爭取其他黨派議員的支持，在8月15日巿長選舉前，透過議長補選的勝利，為民進黨打下灘頭堡。

陳明澤表示，他是5屆議員，對手是3屆，在日前全國黨代表大會中，小英總統已宣示要全員投入高雄市長補選，為了黨內和諧，也避免因為假投票而造成心結分裂，他決定以大局為重，全力支持張勝富爭取議長的勝選。

韓賜村說，民進黨是團結的政黨，除了陳明澤的禮讓，也謝謝前一輪黃明太、鄭光峰兩位議員的成全，在議長投票剩不到10天，可以產生民進黨的補選人選，全黨團也將團結一致，努力拉票，打贏議長補選的選戰。

(中時 )