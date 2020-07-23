84歲曾姓老翁菸齡超過50年罹患肺阻塞，戒菸8年，自以為可遠離病魔，平時不依醫囑用藥，又以擔心染疫為藉口，抗拒回診追蹤。沒想到，肺阻塞急性發作，緊急住院插管治療，救回一命，讓老翁對過去長期「吞雲吐霧」懊悔不已。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師郭家維表示，曾老先生抽菸超過50年，導致慢性咳嗽、活動性氣促的肺阻塞症狀外，也出現肺心症、心房顫動等共病症，他也曾反覆因肺阻塞急性發作住院，作過氣管內插管和呼吸器支持，但他還是不聽醫囑服藥及回診追蹤，讓家屬很苦惱。

老翁以防疫理由，不到醫院追蹤治療，在今年5月初時，出現痰變多、變髒、咳不太出來等症狀，最後因發燒、喘不過氣而送急診，到院時已呼吸衰竭，醫療團隊立刻安排氣管內插管和呼吸器支持治療，並配合適當的抗生素、類固醇和氣管擴張劑等藥物治療和控制後，病情才逐漸改善。

郭家維指出，「肺阻塞」是慢性呼吸道發炎疾病，常見危險因子包括老菸槍、長期室內外空氣汙染、職業接觸粉塵或可引起慢性氣道、有慢性肺部感染病史者。每次肺阻塞急性發作時，患者會歷經呼吸困難的加遽、呼吸衰竭、需要侵入性或非侵入性的呼吸器支持等，嚴重時更有死亡風險，若穩定控制病情，可降低日後急性發作的頻率。

(中時 )