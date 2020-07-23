台中市政府勞工局為培育創業青年實踐創業夢想，第5場次「Young！好樣市集X一中SAY YES」結合「2020台中購物節」登場。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府勞工局為培育創業青年實踐創業夢想，第5場次「Young！好樣市集X一中SAY YES」結合「2020台中購物節」，將於7月25日下午2時至晚間8時在一中商圈尊賢大樓前廣場登場；勞工局強調，透過與消費者互動，讓市集更添獨特意義，歡迎民眾呼朋引伴到市集消費抽大獎。

勞工局長吳威志說，該場次各攤位已加入台中購物節優惠店家行列，並提供商品九折優惠、滿千送百等超值優惠，登錄消費收據金額可享「3倍計」，消費滿額還可抽豪宅、汽機車、現金等大獎。

吳威志指出，民眾只要前往「台中市青年一站式創業服務站」宣導攤位下載「台中購物節APP」並上「台中青年創業啟航-Young！好樣市集」FB粉絲專頁按讚，即可獲得限量精美禮品；透過創業市集擺攤活動，青年創業家能將他們的產品呈現在民眾面前，讓市集更添獨特性。

勞工局表示，此次市集邀請台中科技大學與台灣體育運動大學共同辦理，共有20個攤位。台中科大推薦4組手作商品創業青年團隊，另由中興大學、勤益科大、朝陽科大及僑光科大的創業青年或團隊設攤販售飲品、甜點、多肉盆栽及手作小物；其他創業青年團隊則設攤販售果乾、雞肉料理、手工鋼筆、環保手作包、吊飾及手作飾品小物等。

勞工局強調，活動也邀請台灣體大、台中科大、中興大學、靜宜大學及僑光科大學生社團帶來雜技、歌唱及樂曲演奏等表演，增添歡樂氛圍；現場也將設置「台中市青年一站式創業服務站」宣導攤位，如有創業相關問題，可前往攤位諮詢，也可洽服務專線04-2229-1785(一起幫我)，或來信[email protected]詢問。

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