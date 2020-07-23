超微（AMD）財報傳喜訊，22日股價飆漲8.4％收在61.79元歷史新高，台廠相關概念股23日股價也跟著同樂，除了最純概念股 祥碩（5269）一度攻上1,805元，奪下台股股后寶座之外，聯電（2303）股價攻上漲停，其他概念股均表現不俗。

超微概念股今日股價整體表現不俗，矽統、威盛、技嘉、威健、緯創、京元電子、華擎、金居、撼訊等股價都大漲1～7％，此外，宏碁 、英業達、微星、茂達、智原、廣達、欣興、華碩等，多維持紅盤或放量走堅格局。

(工商 )