日前在環狀線幸福捷運站發生一起死亡車禍案件，當時一對情侶牽手走在斑馬線上，不料被一輛左轉小貨車撞上，女子頭部重創，送往醫院搶救後仍傷重不治。對此，政大教授劉宏恩在臉書表示，台灣每年因車輛不禮讓行人，而肇事致死的人數，多過於酒駕肇事致死人數，但政府及輿論卻只喜歡譴責酒駕，對於不禮讓行人的危險駕駛感到麻木，讓他痛批：「這合理嗎？」

劉宏恩在臉書轉發新聞，他感嘆表示，又是一件行人走在斑馬線上卻被車子撞死的悲劇。劉宏恩指出以前他曾貼過統計數據，台灣每年因車輛不禮讓走在斑馬線上的行人，而肇事致死人數，大幅超過酒駕肇事致死人數；他指責政府及輿論卻只譴責酒駕，對於車輛不禮讓行人的危險駕駛感到麻木，讓他怒批：「這合理嗎？」

劉宏恩在臉書發文，指責政府及輿論卻只譴責酒駕，卻對不禮讓行人的危險駕駛感到麻木。（圖／翻攝自劉宏恩臉書）

據了解，車禍發生當時一對情侶正快走過斑馬線時，突然被一輛小貨車撞上，男子傷勢較輕無大礙，至於女子當場倒地不起，醫護人員到場後，發現女子腦有10公分撕裂傷，昏迷指數只有3，送醫搶救後仍回天乏術。經警方調查後，肇事駕駛酒測值為0，研判事故是貨車未禮讓行人而釀禍。

發生意外4天後當事人在PTT上發文，表示2人相戀13年準備要結婚，所以他們平時努力工作存錢，希望能買一間房子，而當時他們正要到幸福捷運站對面看房，他難過寫下「我們所勾勒的幸福，原來永遠到不了。」令網友們看了相當難過。

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(中時新聞網)