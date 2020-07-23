高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁近日被爆碩士論文有96%涉抄襲，今天鄭重表示，「年輕時不查，造成爭議，承認論文抄襲，將會放棄中山大學碩士學位」。藍營粉專則聲援表示「碩士在職專班跟正常碩士班，要求的程度根本不一樣，全台灣在職碩士班有問題的，不是只有李眉蓁一人」。

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁，宣布放棄中山大學碩士學位。(中時新聞網 直播)

李眉蓁近日遭爆的碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》，被人指控涉及嚴重抄襲，且《鏡周刊》近日比對後，指出有高達96%的頁數比例，都涉嫌抄襲「台北大學公共行政暨政策學系」碩士生雷政儒曾在2000年7月出版的論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》。

對於李眉蓁深陷論文抄襲風波，蔡英文總統今天(23日)出席活動後受訪表示，「自己的論文學位都沒有問題，且母校也提出說明」，她鼓勵候選人面對質疑要好好對外說明，以高雄個案為例，「我相信這個國家還是有一定的體制，可以驗明論文的真偽」。

而李眉蓁昨也針對論文爭議回應，「蔡總統的論文也是疑雲滿天飛，要檢驗的話應一視同仁，而非分總統、市長」，但她也對學校、指導老師感到抱歉，並稱「自己是新人，有時回答不完善，盼回歸市政討論，勿在追殺她論文」。並在今天(23日)再度鄭重表示，「我年輕時不查，造成爭議，將會放棄中山大學碩士學位」。

藍營粉專《比特王》今22日透過臉書聲援李眉蓁，稱「其實碩士在職專班跟正常碩士班，要求的程度根本不一樣，這是全國在職人士去念過碩班，不能說的秘密吧」。並強調，「拿這個打眉蓁，說她沒有誠信？媒體要不要訪問一下彭文正？全台灣有問題的，真的不是只有眉蓁一人」。

(中時新聞網)