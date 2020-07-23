1名家住新竹的吳姓男子，戀上1王姓人妻，2人互相大玩婚外情長達一年多的時間，2019年12月聖誕節前夕，吳男約王女到住處喝酒，但是卻為了一筆20餘萬的債務起口角當場發生口角衝突，吳男竟然拿出電擊棒將王女擊暈後用棉被悶死，隔日還將王女屍體載到深山棄屍，事後才到警局自首，新竹地方法院今天判決，吳男雖然自首，卻未見悔改之意因此判決無期徒刑。

據了解，新竹市1名男子2019年12月21日報案，指其王姓妻子離家後失去音訊，報請協尋。結果1名吳姓男子26日向警方自首，表示自己在因金錢糾紛 殺害與他發生婚外情的王女，並在伴屍1天後棄屍新竹縣市交界處， 警方隨後在當晚尋獲遺體，。

據了解，42歲的吳男與43歲王姓人妻是同事關係，兩人在2018年開始產生地下情，近期疑有1筆20多萬元的債務，吳男不滿王女不斷追討而發 生多次爭吵，耶誕夜兩人又為此事起口角，吳男一氣之下竟拿電 擊棒電昏王女。

吳男電暈王女後還不罷手，再以棉被活活悶死王女，並脫去她身上衣物，用大型塑膠袋將屍體打包放在住處，伴屍1天多後，將屍體載至新竹市與新竹縣竹東鎮交界的柯湖路一帶丟棄。

吳男棄屍後，受不了良心譴責，昨天下午向警方投案，指自己在耶誕夜酒後將王姓女友殺害。警方隨即至棄屍地點尋獲遺體，並經身分 比對，發現死者就是21日被通報失蹤的王女。

法官審理認定，吳男雖然自首，但仍狡辯用電擊棒是要救女方，因此判處無期徒刑終身褫奪公權，不得減刑。

(中時新聞網)