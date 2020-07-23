中山大學學生發起「撤銷李眉蓁學位」連署，23日上午「Wecare高雄」也再度復出聲援。（取自Wecare高雄臉書／袁庭堯高雄傳真）

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁碩士論文抄襲爭議持續延燒，中山大學學生發起「撤銷李眉蓁學位」連署，23日上午「Wecare高雄」也再度復出聲援。李眉蓁隨後發出聲明，強調放棄碩士學位，盼大家回歸市長補選政見主軸。

連日來，中山大學學生及校友不滿，認為李眉蓁抄襲論文爭議讓中山飽受訕笑，嚴重損害中山大學名譽，且無悔意，更以通過審查為由將責任推卸給學校，發起連署撤銷李眉蓁學位，呼籲學校嚴格審查李眉蓁論文，若抄襲屬實應取消學位。

中山大學則重申，中山人關心中山事，樂見學生討論公共事務，但李眉蓁一案須回歸學術專業審理機制，20日已啟動學術倫理審查機制，社會科學院已成立審定委員會，秉持公平、公正、客觀、明快原則，送校外專業領域公正學者審查。若事證明確，會加快處理、縮短期程，並堅守程序正義。若審定委員會認定違反學術倫理，最重將撤銷學位；若指導教授失職，將移送教評會檢討，建立共識採更明確課責。

罷韓投票後、再度復出的Ｗecare高雄強調，聲援中山大學完成學術審查、盡快撤銷李眉蓁的論文與學位，讓高雄市選舉委員會能將李眉蓁的學歷從選舉公報上拿掉。

Ｗecare高雄表示，罷韓之後，將民主選擇權交還給高雄市民，尹立也回歸校園，陳冠榮回歸醫生的本業，再也沒有針對選舉發表想法。為了李眉蓁的論文爭議，大家決定再站出來，以高雄市民的身分站出來聲援中山大學的學生。

Ｗecare高雄痛批國民黨又在搞「韓式詐欺」，這次的論文抄襲事件不只是一本抄襲的論文，是政治人物的道德問題，更是一個政黨的社會責任議題。國民黨2018年提名韓國瑜、2020年提名李眉蓁，根本就把高雄人當塑膠，完全看不起高雄人，請國民黨道歉、請李眉蓁退選。

李眉蓁也發聲明稿回應，論文爭議造成社會資源浪費、模糊高雄市長補選焦點，深感遺憾。因個人的不察，造成學術倫理的爭議，她應該表示歉意，並展現負責的態度。為了避免此一話題持續困擾社會，她宣布放棄中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記，期盼大家回歸市長補選的政見主軸。

中山大學對此表示，依現行學位授予法規定取得之學位，並無自行放棄之規範。雖然李眉蓁聲明放棄學位，但校方仍將秉持公平、公正、客觀、明快原則，儘速完成本學術倫理案之審定，請社會大眾再給中山一些時間處理。

「進了廚房，我就不會怕熱！」李眉蓁強調，會在經驗中持續成長，絕不動搖希望高雄更好的決心。接下來三周的時間，會更加努力，走遍大高雄每個區域與角落，繼續與市民溝通，繼續與高雄這座城市對話。

李眉蓁表示，會調整好腳步，以誠懇、謙卑的態度，重拾市民的信任，與高雄一起度過黑暗，迎接黎明天光時刻，再次出發。

(中時 )