右為環保署空保處副處長徐淑芷。（李柏澔攝）

環保署去年5月17日提出空品標準修訂草案，但在歷經424天延宕於本月14日重新公告，但至今未將PM2.5空氣污染物納入標準加嚴對象，遭批「騙混拖爛」，台灣婦產科醫學會、台灣周產期醫學會、台灣母胎醫等學會籲請環保署加嚴PM2.5年均標準值為10μg／m、日均值25μg／m ，以保障健康脆弱度最高的胎兒族群。

台灣健康空氣行動聯盟今(23)日召開記者會，理事長葉光芃表示，世界衛生組織(WHO)年均值標準為10μg／m3、美國為12μg／m3、台灣則為15μg／m3，台灣的標準遠低於國際標準，近年大量醫學研究證實PM2.5會傷害人體的每一個器官和細胞，細懸浮微粒(PM10)或者更小的超細懸浮微粒(PM2.5)粒徑細小皆可穿透胎盤屏障，侵入發育中的胎兒體內。母體內胎兒可能直接暴露在空污威脅底下，直接成為毒污受害者，並強調「PM2.5沒有安全值」。

葉光芃說，空污法對空氣品質標準每4年檢討一次，但至今未將最毒的PM2.5納入這一波標準加嚴對象，形同無效檢討。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，侵入母體胎盤的PM2.5將影響發育中的胎兒，同時性細胞也會受到損傷，進而影響胎兒卵子，另外流產、早產和不孕症等不利因素的增加都被認為和母體處在高濃度PM2.5有關，空污影響下一代健康已是不可忽視的國安危機。

空保處副處長徐淑芷回應，空污法對空氣品質標準會每4年檢討一次屬務實檢討，最遲年底前將公告環保署空品修訂草案版本。

徐淑芷說，環保法規終極目標是保障國人健康，然而標準加嚴影響層面廣，我國和其他國家環境背景值不同，空污標準制定很難相提並論，否則大家只能看著目標望之興嘆。

(中時 )