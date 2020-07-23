新竹縣政府結合64家休閒農場等業者，規畫農遊券搭配振興券使用相關優惠方案，最特別的是，在峨眉農會使用1張農遊券，就可搭遊艇遊峨眉湖，還送1瓶東方美人茶飲料，縣長楊文科歡迎全省民眾來竹縣休閒消費，帶動農村商機。

楊文科表示，新冠肺炎疫情重創台灣觀光旅遊業，1月底起竹縣各觀光區和休閒農場旅遊人數開始下滑，3至4月最為嚴重，遊客數減少7到8成，業者一片哀鴻遍野。

楊文科說，農委會推出農遊券，上週竹北、竹東等農民直銷站，湧入不少使用農遊券購買地產地銷蔬果的人潮，農業處結合各農會、綠世界、十二寮休閒農園等64家業者，規畫套裝及相關優惠方案。

使用農遊券好康活動如，在峨眉鄉農會消費1張農遊券，即可享單人遊峨眉湖1次與東方美人茶飲1瓶；竹北農民直銷站有6種農產品限定特惠組盒；寶山鄉農會農村社區小舖推出土雞蛋振興價240元與購買滿額送好禮等活動。

竹東地區農會農民直銷站推出養生蛋、米粉、食用油等商品優惠價，並搭配振興券消費滿500元就享1次防疫用品抽獎；關西鎮農會使用一張農遊券，即可獲得古早味仙草一罐。

農業處表示，民眾只要持「農遊券」電子票卷QRCode到居住所在地以外的農遊券合作業者使用，每人就能抵用250元，折抵內容包含農場體驗活動、農村料理或購買農村伴手禮等，新竹縣農遊券合作業者，可上農業易遊網搜尋。

(中時 )