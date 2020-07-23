劉男開自小客車衝撞嘉義市消防局救護車，把自己的車也撞貓了。（嘉義市消防局提供）

劉姓男子喝喜酒後醉倒路邊，被他毆打受傷的黃姓前女友開車到場關心，嘉義市消防局救護車獲報前往救護，劉男拒絕送醫，酒言酒語又開車衝撞毀損救護車，自己的車頭都撞「貓了」，還要賠償消防局6萬4000多元，且法官依毀損公務員職掌的之物品罪判他8月徒刑。

劉男去年與黃姓前同居女友起口角，怒打黃女致她的臉部、手部受傷，黃女提告他傷害、家暴，嘉義地院法官依傷害罪判劉男3月徒刑，如易科罰金約3萬元。

劉男今年2月間到嘉義市吳鳳南路喝喜酒後，倒在路邊，胞弟通知黃女開車來接人，消防局救護車接獲民眾報案，也到場替劉男包紮傷口救護。

劉男情緒激動，拒絕送醫及在救護紀錄表簽名，消防員無奈走向救護車欲離開之際，聽到警察大喊「快走開」，話未落地，「碰」一聲巨響，劉男開車衝撞救護車，車頭毀損，保險桿凹損、車內零件損壞，黃姓消防員閃得快，險些被撞到。

警方將劉男強制送醫抽血酒測，血液中含酒精濃度高達350mg／dl，換算吐氣酒測酒精濃度每公升1.75毫克，依酒駕公共危罪移送法辦。

劉男日前與消防局達成和解，賠償6萬4856元，自今年8月至11月30日按月分期付款1萬6214元，消防局收到全部賠款後，不再追究妨害公務的刑責。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

法官依《刑法》138條毀損公務員職務上掌管的之物品罪，判劉男8月徒刑。全案可上訴。

(中時 )