◎南鐵強拆踢鐵板 鐵道局妥協今不拆了

台南鐵路地下化強拆作業預計今天清晨6時拆除最後一棟拒拆遷戶、青年路陳致曉家，雙方對峙1個多小時後，鐵道局中工處7點20分宣布基於避免造成衝突及衍生社會成本，今天拆除計畫決定先取消，後續將再持續溝通，盡速完成拆除。

◎談論文風波 蔡英文：國家有體制可驗明真偽

對高雄市長候選人深陷論文抄襲風波，蔡英文總統今天表示，她鼓勵候選人面對質疑要好好對外說明，以高雄個案為例，除了候選人要好好說明外，「我相信這個國家還是有一定的體制，可以驗明論文的真偽」。

◎減輕家人照顧負擔 藍委將推有薪長照假

國政基金會23日舉行「搶救家庭照顧者」記者會，立委蔣萬安認為，現有一年7天的家庭照顧假，要拿來照顧失能家人時極為不足，下會期將提案修法，新增長期照顧假，目標最長可請3個月。立委謝衣鳳也提出，長照假前30天應由「就業安全基金」給付勞工六成薪資，以減輕勞工負擔。

◎斷了何守正5年婚後 小嫻吐感情現況

小嫻（黃瑜嫻）2018年與前球星何守正簽字離婚，兩人5年婚姻畫下句點，恢復單身的小嫻在戲劇、主持和綜藝都有亮眼表現，不過她近期則到恆春餐廳打工換宿、體驗新人生，而小嫻被問到感情狀態，她也大方回應了。

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(中時新聞網)