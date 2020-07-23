美國參議院多名重量級共和黨議員提出最新對陸法案，欲推進美國與陸全面競爭的戰略。

據美國參議院外交委員會（Senate Committee on Foreign Relations）官網當地時間昨日（7月22日）聲明，羅姆尼（Mitt Romney）等多名共和黨參議員提出新《針對中國加強貿易、區域同盟、技術、經濟和地緣政治倡議法案》，簡稱《戰略法案》（Strategic Act）推進美與陸全面競爭的策略。

法案主要内容包括解決陸扭曲全球市場損害美企業的經濟行爲；通過加強與盟友和夥伴的合作來對抗與大陸的科技技術競爭；保護美國機構不受陸惡意不當的影響；加強美國在印太地區的態勢保護國家利益、盟友和夥伴；若陸表現出誠意和透明度，盡可能優先考慮與陸在軍備控制、朝鮮、和環境問題上合作。

共同提案人愛達荷州里施（Jim Risch）稱「中國共產黨正在重塑國際秩序，使威權國家受益，直接損害美國和民主利益。」他稱希望能利用這項法案來為與陸的競爭提供全面的藍圖，保護美國及盟友的利益，維護美國作爲全球領導者的地位。

此外，里施海稱美國一直缺少一個長期的全面對陸策略，美必須要加強與日本、南韓、澳洲等印太地區盟友的合作來解決「越來越不利的」軍力平衡。

猶他州參議員羅姆尼稱「解決陸對美國的基本自由、人權、自由企業的威脅是美21世紀所面對最核心的挑戰。」美國必須採取果斷的行動來對抗陸日益增加的侵略性，同時將幫助我們瞭解陸的意圖，防範陸惡意的影響，保護我們的利益。

印第安納州參議員托德·楊（Todd Young）稱「中國共產黨給予了美國一個前所未有的考驗。他們的行為挑戰我們的價值、我們的利益並如果可以領導的話，挑戰我們的生活方式。這就是為什麽我非常驕傲地與我同事一同提出《戰略法案》。此法案是對抗北京非常重要的一步，同時也確保我們普遍價值、經濟和聯盟能夠保護至下一代。」

川普上任以來因貿易戰、華為、香港、新疆、台灣、南海等問題，美陸關係跌至1979年以來最低點。昨日（7月22日）陸駐休士頓領事館遭美國因知識產權盜竊問題要求72小時内關閉，使美陸關係持續惡化。

(中時新聞網)