南投縣1名洪姓女子2015年10月間帶小孩前往醫院看牙科，沒想到3歲的兒子下車後在停車場被李姓女老師駕駛的車輛撞倒，受到重傷，洪女提告求償4172萬。案件上訴至台中高分院，法官裁定，肇事責任方面為洪女占7成，女老師占3成，因此女老師應賠償433萬餘元。

判決書指出，2015年10月6日下午3時許，洪女帶兒子前往醫院檢查牙齒，沒想到停車拿取物品時，一旁的3歲兒子被李女駕駛的車輛撞倒，輾壓並且拖行，導致男童頭部外傷合併腦出血、頭部顱底骨折等傷害，經過多次手術保住一命，但幾乎等於癱瘓，至今生活無法自理，需要專人照顧，洪女提告求償4172萬942元。

李女辯稱，對方放任孩子在車道亂跑，並非她沒有注意車前狀況，況且帶3歲小孩出門本來就應該隨時注意照護，整件事情很顯然是對方的過失比例比較大，另外，李女表示事故發生時孩子才3歲，還未長大就業，就推估勞動能力損失而求償861萬餘元，質疑沒有合理依據。

台中高分院法官認為，李姓女老師當時進入停車場找車位速度緩慢，應該有充裕時間注意周遭行人狀況，卻還是撞擊並輾壓到孩子，確有過失；但小孩沒有判斷危險的能力，洪女有保護責任卻疏於注意，顯然也有過失。

整起事件的主要肇事原因，是母親疏於照顧所致，所以肇事責任方面為洪女7成、李女3成，裁定應賠償金額應為605萬4664元較為合理，扣除已經領取的汽車強制險，總計李女應賠償433萬4664元，全案仍可上訴。

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(中時新聞網)