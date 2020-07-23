身高176公分的翁葦程長得又高又壯，具備練鉛球、鏈球的身材優勢，今年一舉奪得全中運鏈球金牌，鉛球項目也拿到第5名。（大同國中提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣大同國中翁葦程（右2）今年一舉奪得全中運鏈球金牌。（大同國中提供／謝瓊雲彰化傳真）

大同國中畢業生許廷宇持續按表操課保持最佳狀態，這次在全中運中一個人就包辦400公尺短跑銅牌、與400公尺跨欄銀牌的亮眼佳績。（大同國中提供／謝瓊雲彰化傳真）

捷報！大黑馬！109年全國中等學校運動會在7月18日至23日在屏東縣舉辦；彰化縣大同國中二年級翁葦程以59.5米成績勇奪鏈球項目金牌，消息傳回全校師長都感到振奮。

翁葦程就讀員林青山國小時，就是鉛球選手，國小時期就曾拿下全縣鉛球冠軍，憑藉體育專長進入大同國中就讀，本想專注繼續練鉛球，已退休的康筆烓教練看出他的潛力，鼓勵他多練鏈球，從此開啟他嶄新的道路。

指導教練劉宏輝說，鉛球、鏈球選手身材愈高大愈佔優勢，176公分、又高又壯碩的翁葦程，有鉛球的基礎，國一開始從零開始練鏈球，藉此帶動丟擲鉛球所需的身體爆發力，加上翁資質佳、理解反應力也快，很快練出好成績，今年全中運勇奪鏈球金牌、鉛球項目也拿下第5名。

今年由於疫情攪局，全中運賽程一波三折，是延期或是取消充滿不確定因素，牽動許多選手與家長的心境起伏，翁葦程母親也在臉書感性分享奪金好消息，表達對兒子的肯定和對教練團的感謝。

大同國中指出，今年總計有10名選手參與全中運，國三學生已經畢業了仍堅持赴賽，在等待比賽期程定案期間，持續努力不懈，配合教練的訓練課表按表操課；選手們在7月盛夏屏東縣的艷陽下拿下好成績，除了翁葦程奪金，國三畢業生許廷宇在400公尺短跑銅牌與400公尺跨欄銀牌，張宇賢也拿下拳擊銅牌。

彰化縣政府教育處指出，今年全中運彰化縣代表隊目前累計已奪得26金21銀45銅，共計92面獎牌，包含網球、舉重、短跑和拳擊等許多項目都拿下金牌好成績，將擇期盛大舉辦頒獎典禮表揚優秀的小將們。

(中時 )