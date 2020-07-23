國立體育大學武術隊教練及同學協助指導體驗武術運動。(國立體育大學提供)

競技殿堂-奧林匹克賽會場館特展。(國立體育大學提供)

肩負國家任務負責培育優秀運動選手以及帶動國家體育風氣的國立體育大學定位為「以運動競技與健康休閒為導向之體育專業大學」，自期深耕體育，成為我國體育運動發展的基石，為國內運動競技與健康休閒領域最具代表性之體育專業大學。

校園位於林口特定區都市計畫內之重要公園綠地，交通便利(近機場捷運A7站)、校園環境優美生態豐富，校內生活機能便利，園區環境與場館亦供民眾休閒遊憩及菁英選手競技訓練、奧林匹克教育、競賽、帕拉林匹克運動推廣與菁英身障選手培訓使用，提升校園與社區的共融。

近年來，舉辦多次大型國際研討會及賽會活動接軌國際，增加學術與實務之影響力，並與韓國體育大學、德國科隆體育大學、慕尼黑商學院等20多所國際名校結為姊妹校，透過結盟建構國際化之體育藍圖及充實智庫國體之發展策略。國體大自許成為國內體育思想、研究的領航者，並在國內外重要賽事屢獲佳績，體育長才、喜歡體育產業的學子非常適合加入，一起共同實踐「國際揚威、體育磐石」的願景。

2020大學博覽會七月場於7月25(六)至26日(日)舉行，地點台北中國時報大樓 (台北市萬華區艋舺大道303號，捷運龍山寺站1號出口約5-7分鐘)，國立體育大學多年來培育優秀運動選手，加上國際化藍圖及智庫國體發展策略，掌握大健康產業與豐富大學生活兼顧。

(中時 )