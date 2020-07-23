各地天氣晴朗炎熱，氣象局對全台14縣市發布高溫資訊。(圖擷自氣象局)

太平洋高壓影響及西南風沈降，各地天氣晴朗炎熱，氣象局今(23)日對14縣市發布橙黃燈高溫警示。中央大學大氣科學系兼任副教授表示，明起鋒面南移至東海南部，台灣低層風向轉為西南風，天氣將趨於不穩定，慎防劇烈天氣，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。

由於各地天氣晴朗炎熱，氣象局對全台14縣市發布高溫資訊，今日中午前後台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，新竹縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市、台東縣、金門縣，彰化縣、南投縣、台南市近山區或河谷則為黃色燈號。

氣象達人彭啟明在臉書上說，今天台灣天氣主要是受到高氣壓籠罩的影響，由於高壓中心逐漸接近台灣，因此沉降氣流會非常明顯，他指出，沉降氣流變得明顯雖會壓抑午後熱對流的發展，但因為天氣實在太熱，加上仍然有氣流的輻合作用，還是要注意有午後雷陣雨，瞬間較大雨勢，雨勢到傍晚前就會緩和。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，明日至下周日((24至26日)鋒面南移至東海南部，台灣低層風向轉為西南風，中層「太平洋高壓」略減弱，天氣持續「晴朗酷熱」；西南風帶來水氣逐日增多，清晨上午西南部的局部降雨，將逐日增多；午後對流發展，影響範圍及強度，也有逐日增加的趨勢；局部地區有「大雷雨」發生的機率，應持續注意。

吳德榮進一步指出，下周一至周三(27至29日)大氣低層轉為偏南風，帶來較多的水氣，天氣更趨「不穩定」，雖然中層「太平洋高壓」略增強；氣溫因雲多而微降、仍偏熱；清晨上午南部、東南部有局部降雨；午後對流發展旺盛，局部地區有「大雷雨」發生的機率。

(中時新聞網)