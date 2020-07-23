美國白宮重啟疫情記者會，總統川普承認，美國疫情會更惡化，相較於國際，台灣防疫表現亮眼，國內零本土案例已經平安度過第一百天。日生基礎研究所近日發表「全球防疫排行榜」，結果台灣勇奪世界第一，不過排名曝光後，網友表示心酸，大嘆：「心早死了」！

日生基礎研究所公布全球49個主要國家防疫評比。（圖／截自日生基礎研究所官網）

據日生基礎研究所發表的「全球主要國家防疫評比」，比較49個國家的「感染人數」、「感染擴大率」、「死亡率」以及「經濟受害狀況」，結果台灣在「疫情受害狀況」以及「經濟受害狀況」等項目成績優異，以180分的高分(總分200)，榮登世界第一。第二名是馬來西亞，144分，第三名香港143分；美國、英國都吊車尾，分居第41及43名，最後一名則是秘魯，只有10分。

雖然台灣防疫成績亮眼，不過由於不被國際重視，令台人心酸，排行榜被網友轉貼到PTT後，不少網友感嘆「領先全世界，然後地位最低」、「心早死了」、「沒用啦，WHO還是不歡迎我們」、「真的很可憐」；還有網友反應「台灣第一我是信啦，馬來西亞第二是要騙誰？」。

(中時新聞網)