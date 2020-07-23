新北市三峽區北大國小日前安排戶外教學，由老師們帶著3年級學生參訪三峽警分局北大派出所，希望藉由參訪派出所活動，讓小朋友們了解警察平日辛勤的工作內容，並且體驗警察勤務時所使用的裝備及交通工具。

當日有5隻頑皮豹也在現場聽警察叔叔、阿姨實施法治教育、交通常識、婦幼安全及反毒宣導，也介紹警用裝備及警備車功能，並讓學童體驗乘坐警車，原本肅靜的辦公環境，頓時溫馨歡樂許多，加上小朋友天真、無厘頭的提問，整個參訪過程讓派出所內外充滿著童趣笑聲。這5隻氣球造型的頑皮豹，可是出自於「被警察工作耽誤的造型氣球高手」三峽警分局秘書室潘巡佐之手，長條氣球在他手中，不到三分鐘，輕輕鬆鬆變成栩栩如生的頑皮豹，十分討喜、受歡迎，小朋友都強著要，最後也都送給小朋友帶回家做紀念，師生們都異口同聲說這是拿過最好的禮物，潘巡佐也允諾下次参訪的禮物會加碼大放送，歡迎小朋友「勞點」，加菲貓、寶劍、卡通人物，只要小朋友喜歡，警察叔叔一定幫你們完成。

三峽警分局表示，歡迎轄內學校、安親班等機關團體前來參訪，藉由參訪警察單位，讓未來主人翁更進一步認識警察工作，對基本法律及保護自身安全有更深一層的認知，警方也呼籲家長應多多關心孩子，尤其在暑假期間，避免未成年子女無照駕駛、染上毒癮等惡習。

(中時 )