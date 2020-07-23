程姓網友借梁勛100萬元拿不回來，在PTT上公開借據資料，連同其父梁世武一併指控，遭台北地院依加重誹謗罪判罰8000元。（取自PTT八卦版）

有「國民黨諸葛亮」之稱的世新民調中心主任梁世武，兒子梁勛頂著他的名義四處借錢卻不還，去年遭程姓債主在PTT八卦版爆料。梁世武憤而提告，台北地院認為程男無充足證據證明言論為真，且梁勛已成年，個人行為與父親無關，遂依加重誹謗罪判程男罰金8000元，得易服勞役，緩刑2年。

判決指出，程男2015年間借梁勛100萬元拿不回來，提告請求返還借款勝訴後，2019年5月間使用帳號「anout00110」登入PTT，在八卦版發文指控：「世新梁世武院長...好歹你也位高權重愛惜羽毛...怎麼繼續放任你兒子梁勛在外頂著老爸的名義到處借錢玩賭盤啊？自己的兒子好好教啊，貴圈私下玩的很瘋，募錢拿去賭，有本事借就要有本事還啊....」、「我們院長可有錢囉～是在跟兒子賭氣而已啊，院長老婆也是賭性堅強，股票期貨也沒少玩呢」。

程男挨告後，辯稱指涉對象是梁勛，不是梁世武，且梁勛以家庭背景取得他人信任借款，許多PTT網友也寄站內信向他證實，連梁勛前女友都受害，因此認為梁世武應阻止梁勛在外行為並出面處理，言論內容真實。

法官認為，程男指控梁世武所屬的學術圈募款去賭博，以及老婆賭性堅強、操作期貨，梁世武自稱因此不敢出門、體重減輕、頭髮掉落，可見言論內容足以貶損梁世武的社會評價。

此外，程男僅提出PTT網友發文截圖當證據，不足以證明指控內容為真，且借錢時梁勛近30歲，應為自己行為負全責，他未在借據上記載保證人或擔保品，兩人間的借貸關係就與梁世武無關，法官因此認定程男加重誹謗犯行。

法官考量程男獲得勝訴判決，卻仍拿不回欠款，迫於無奈才犯下本案，且目前仍在學，沒有前科，家庭經濟狀況不好，迄今未與梁世武達成和解，判處罰金8000元，得易服勞役8年，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，應參加法治教育3場次。

(中時 )