樹林分局山佳派出所警員何洹、楊和裕執行巡邏勤務於109年07月19日15時許接獲民眾報案在新北市樹林區某公寓頂樓，有民眾坐在頂樓女兒牆上疑似意圖輕生，警方旋即趕赴現場。

警方趕至至頂樓時，發現約45歲王姓男子雙腳朝外懸空，坐在女兒牆上，外頭滂沱大雨，警方分頭行動，一人與其閒聊轉移話題並安撫其情緒，另一人通知其年邁80的老母親到場，一同勸阻憾事發生，楊姓警員先與王男對話，閒聊其日常生活及居住地努力分散其注意力，身手敏捷的何姓警員從另一邊緩步接近其身後將其抱下救援，何等2員隨即合力將王男拉下女兒牆，經了解王男是因與姐姐吵架，又找無工作，一時想不開，坐上女兒牆，意圖輕生，所幸警方適時搶救寶貴生命，制止一場悲劇發生。

據了解，這名出手救援的何姓男警從警約3年，平時表現優異，績效良好且熱心助人，原來他曾經是HBL明星高中的籃球選手，體能及身手都非常矯健，因從小到大強烈的正義感驅使，選擇了轉換跑道投考警察這門志業，從警以後，就期許自己能幫助更多民眾，除暴安良，成為一位優秀的警察。

樹林分局也呼籲民眾應愛惜生命，遇到困難時切勿尋短，建議尋求朋友同學或師長的協助，選擇輕生並不是在處理問題，向家人或朋友尋求協助，才是最好的辦法。

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(中時 )