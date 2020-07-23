（圖／蔡惠芳攝）

營建股「股王」長虹（5534）今（23）董事會決議，訂8月28日為除息交易日，每股配發現金股利6.3元。依盤中收盤價90.5元計，現金殖利率達6.9％。

長虹今天董事會決議通過除息基準日相關事宜，訂除權（息）交易日為8月28日，最後過戶日8月31日，除權（息）基準日9月5日。

今天長虹股價持續拉出長紅，盤中上漲0.5元，上攻至90.5元。

(工商 )

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