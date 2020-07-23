海巡署雲林查緝隊日前接獲線報，有不肖份子企圖在大陸進口來路不明的禽流感疫苗，試圖在高雄小港機場闖關，經埋伏後，果然在一批「乳液」與「酵素」包裹中，成功攔截大陸禽流感疫苗5130cc疫苗，海巡署目前已將該批疫苗送驗，令人擔憂的是，若這些未經檢疫疫苗流入市面，若沒有效果，又造成疫情傳播，將會是一場災難。

雲林檢警調、海巡署等單位繼今年五月查獲非法禁藥，合計10萬cc後，再度擴大搜索，本月9日於高雄小港機場查扣非法禽流感疫苗5,130cc及孫姓、胡姓等2名走私集團嫌犯，全案依「動物用藥品管理法」移送雲林地檢署偵處。

海巡署在在小港機場攔截非法禽流感疫苗裝乳液瓶欲闖關。(中時資料庫)

專案小組調查發現，孫姓及胡姓兩嫌，自廈門搭乘飛機走私非法禽流感疫苗企圖闖關來台，並以託運乳液及酵素包裹作為掩護，遭查緝人員於入境查驗時當場查獲10桶及200小瓶已分裝完畢之禽流感疫苗；違法疫苗未經檢驗，如病毒未殺滅成功，不僅施打無效，甚至傳播疫病。

雲林查緝隊呼籲，走私禽流感疫苗品質參差不齊，真偽難辨，且無第三方認證機構或政府單位查核，如因滅毒不完全，反而容易散播禽流感，造成家禽產業與公共衛生的危害，為避免病毒變異，造成疫情失控，切勿使用來路不明之疫苗，國內現行禁打禽流感疫苗，各禽類飼主應遵守相關規範，避免類似SARS、新冠肺炎等跨物種病毒傳播發生。

(中時新聞網)