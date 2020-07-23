經濟部中部辦公室今年度擴大舉辦「樂活市集名攤滷味王」活動，強化食品衛生，報名攤商除曾獲選經濟部樂活名攤外，攤位須有設置食品遮罩；分為「肉類A組(獸肉)」、「肉類B組(禽肉)」、「非肉組(蛋／菜／豆製加工品等)」三組進行評選，將各選出10名成為「2020經濟部樂活市集名攤滷味王」。

經濟部指出，「滷味」一直是台灣著名的國民美食小吃之一，全台不論南北都可以看到滷味的蹤跡！不論是冷滷味、熱滷味、滷葷、滷素，彷彿任何食材經過「滷」這道程序後，就成了美味加分的代名詞；滷味遍布全台，更不乏獨家秘方、傳香百年的知名老店。傳統市場也不例外，「滷」也是傳統市場裡比比皆是的料理方式，皆有各自無數擁護者。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，希望藉由「樂活市集名攤滷味王」活動，挖掘隱藏在傳統市場內的國民美食，不論是傳統知名老店、還是創意滿分的後起之秀，讓消費者對傳統市場能有更深一層的認識。

郭坤明說，評選方式將由專家盲選試吃，邀請傳統市場滷味名攤達人、餐飲科老師、知名大廚、美食部落客及美食記者共同評選，藉由「色」、「香」、「味」3部分進行評分選拔，擇優挑選出前10大優勝者。

郭坤明強調，經濟部藉此鼓勵隱藏於各地傳統市場滷味王們，能夠藉此機會大展身手、踴躍報名，相關報名辦法可於「樂活市集」粉絲專頁上查詢。

(中時 )