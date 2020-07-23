江興鍛(4528)今年上半年受到大陸及北美疫情影響，出貨狀況低迷，營收年減接近3成，不過，隨著大陸車市回溫，台灣廠在北美銷售轉佳，各廠稼動率將逐步提升，法人樂觀看待第3季營運反彈。

江興鍛第2季大陸廠產能逐步恢復，但台灣廠透過客戶銷往北美因疫情影響，使得營運在低點徘徊，第2季營收5.03億元，年減3成，但季增3.1％，法人推估第2季獲利也小幅優於第1季。

台灣廠主要客戶有AAM、TTI、和大(1536)、台惟等出貨給北美地區，以和大營收觀察，第2季營收掉到2012年第1季以來最低，也影響到江興鍛出貨動能，5、6月單月僅出貨0.25億元上下，不過，和大看好客戶拉貨動能即將啟動，法人估計江興鍛7月起營收將回到0.4億元以上，到第4季進入旺季，單月更有機會拉升到0.8億元，稼動率屆時將恢復9成以上。

大陸廠第2季已經恢復拉貨，而第2季大陸車市回到正成長，5、6月汽車銷售量更達到雙位數，在大陸車市初步止穩，且日系車今年銷售量優於大陸其他車系，在8月庫存調整完畢後，9月重啟拉貨動能，預期大陸廠月營收有望從目前1.1億元左右提高到1.5億元，第3季反彈趨勢明確。

(時報資訊)