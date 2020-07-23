朱真楷／台北報導

行政院院會通過「紓困3.0」，追加2100億預算支應防疫紓困計畫，接下來立院何時召開臨時會處理，引發關注。對此，立法院長游錫堃今天表示，第一次臨時會才剛結束，等大家情緒較緩和後，「可能是8月中開吧」。至於第二次臨時會是否會立即討論成立修憲委員會，他說，沒有意外應該會是在下會期才成立。

游錫堃表示，立法院臨時會只要有1／4立委提議召開，就會開；至於何時開比較好，由於第一次臨時會才剛在昨天結束，立委們都非常辛苦，有人就反映不要這麼快召開第二次臨時會，因此應該是會等大家情緒比較和緩一點後，「可能是8月中開吧」。

對於國民黨立法院黨團主張將修憲議題列入第二次臨時會，並討論恢復閣揆同意權，游錫堃回應，他尊重黨團的主張；至於是否要在臨時會討論修憲議題，就他了解，先前朝野協商時各黨團就有共識，同意等到下個立法會期再討論成立修憲委員會，這些都有紀錄。因此，如果沒有意外，應該是要到下會期再處理修憲議題。

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