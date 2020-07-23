李宣榕、楊晴、楊雅筑、王上菲、王沛語日前合體拍攝主視覺。（TVBS提供）

TVBS《女力報到》第五季「正好愛上你」即將於7月24日登場，李宣榕、楊晴、楊雅筑、王上菲、王沛語日前合體拍攝主視覺，其中李宣榕穿著深V白襯衫入鏡，手中還捧著大鑽石，她開心宣布與王建復的戀情將有重大發展。談到個人夢想中的婚禮？李宣榕期待能在戶外舉行，上山下海都OK。

新一季《女力報到－正好愛上你》主視覺曝光，只見楊晴、楊雅筑、王上菲以及王沛語都被鑽石吸引，李宣榕則是若有所思，似乎正煩惱著和王建復飾演的韓森戀情發展。她笑說：「可以跟大家預告，就是會有向前一大步的『進展』，至於這個進展是好是壞，大家得要繼續看下去！」

近期她與王建復的親密戲受到關注，網友討論越來越激烈，李宣榕觀察後認為大致可分成兩派人馬，「我發現大家心中對於童話故事有很深刻的印象，會覺得兩個如果已經要修成正果，希望能看到很甜蜜的互動。」還有人直接留言向她喊話：「朵拉不要再拖了，趕快接受韓律師。」

但因李宣榕現實狀態是「母胎單身」，另一派網友對她拍攝情侶戲碼感到擔憂，「他們也會矛盾，因為我本身沒有交過男朋友，沒有過擁抱、親吻，所以他們多多少少會跳脫一下，去為宣榕說一些話。」但她也認為「朵拉」前幾季背負著「班長」包袱，總是在照顧別人，新一季也該被照顧，「相信大家會希望看到有個人讓朵拉依靠終生，讓這個潘朵拉的盒子可以打開。」

雖然鮮少戀愛經驗，李宣榕還是想像過自己的夢幻婚禮，她傾向辦在戶外，「如果可以在海邊舉行婚禮很OK，或者是在森林當中也OK，夢想就是要跟大自然有關。」她計畫辦兩場婚禮，室內場專為長輩們考量，戶外Party就安排給年輕親友們，但她也說：「基於新娘這麼容易吸黑的狀態，我還有一個封號叫『雨神』，可能還要考慮一下辦在哪個月份跟當地天氣。」

而梁瀚名、楊雅筑劇中延宕已久的婚禮，將在《女力報到－正好愛上你》盛大舉辦，兩人的甜蜜力量也感動所有人，每對情侶皆開始構思美好的家庭藍圖；新一季中更增添眾多吸睛武打場面，讓金秀明、羅平等人大展敏捷身手，重拾17連的威武氣勢。

(中時 )