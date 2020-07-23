彰縣府見證，彰化縣2家廠商及1家國際貿易籌備處和印尼國際商業協會簽屬合作備忘錄。（吳敏菁攝）

彰縣府見證，彰化縣2家廠商及1家國際貿易籌備處和印尼國際商業協會簽屬合作備忘錄。（吳敏菁攝）

彰縣府見證，彰化縣2家廠商及1家國際貿易籌備處和印尼國際商業協會簽屬合作備忘錄。（吳敏菁攝）

彰化縣是中小企業故鄉，在全台外銷衝訂單的熱潮下，彰縣府見證，彰化縣2家廠商及1家國際貿易籌備處和印尼國際商業協會簽屬合作備忘錄，彰化織襪、濾水器將打入印尼市場，搶下千萬訂單，讓全球感受彰化精品的優質和便利。

彰縣府去年委託縣商業會輔導縣內中小企業參加國際商展

，開花結果，印尼國際商業協會23日上午拜訪縣府，在縣長王惠美見證下，印尼國際商業協會會長曾姍姍以及彰化縣商業會常務理事也是國際事務主委白煌嘉代表簽約，與賀得製襪有限公司、華泰創新科技股份有限公司、綠科技貿易公司彰化籌備處簽訂採購長期合作意向書，將彰化織襪、濾水器代理等銷售到印尼。

王惠美表示，去年底輔導15家參與印尼巴淡市國際連鎖加盟商展，另有8家共同參與，彰化商品在當地留下深刻印象，促成這次拓展長期合作協議的契機。

彰化縣商業會常務理事也是國際事務主委白煌嘉說，彰化縣有各種產業，包含輪胎、水五金、織襪、汽車零組件等都是隱形冠軍，希望在縣長的帶領下，將彰化縣的產品帶到世界，為國家發光發熱。

印尼國際商業協會會長曾姍姍透過翻譯說，台灣是亞太工商聯盟中來自印尼的會員，IBA國際商業協會的代表，兩年多來承蒙彰化縣商業總會的指導與協助，舉辦國際參訪和招商引資活動，更有能力推廣跨國工商合作，感謝彰化縣商業總會的鼎力相助，介紹優質廠商，希望未來可以開創更多的商機。

經濟暨綠能發展處表示，經濟部統計6月全國外銷訂單410億美元，創下歷年同期新高，年增率6.5％；累計今年第2季全國外銷訂單金額為1184.2億美元，創下歷年同季第2高，年增率3.1％，顯示上半年雖有疫情嚴重衝擊及油價暴跌，台灣商品仍受國際高度肯定青睞，彰化是中小企業的故鄉，有許多具發展潛力的產業，縣府團隊將持續爭取國外訂單以擴大市場佔有率。

(中時 )