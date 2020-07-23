公所也讓攤商進到代表會陳情，攤商表示認為公所與代表會自己決定市場去留，不符合公平與正義，到現在連遷移與改建的資訊，攤商都不知道，資訊完全不透明，要求公所撤銷改建遷移案。（吳建輝攝）

今天許多攤商到公所抗議提出質疑，市長直接在代表會上提出保留，希望能與攤商做更完善溝通，達成協議，再做後續動作。（吳建輝攝）

員林果菜市場成立於1957年，當時以南昌路與光明街口的市場，做為主要交易地，但市場交易量日益繁榮，導致原有場地不敷使用，後經中央建議遷地改建於現址，於1976年竣工落成，至今已有44年歷史。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

23日上午員林市公所前聚集大批員林果菜市場攤商，手拉布條狂喊「撤銷提案」、「維持現狀」抗議公所及代表會未與市場攤商協商，就要強行改建，認為不受尊重，要求市長出來，員林市長游振雄回應，目前計畫尚未成案，但民眾有疑慮會全力協調，改建案將先保留。

攤商代表賴建廷表示，今號召近3百果菜市場盤商到公所抗議，認為公所未與市場盤商充分溝通，或協商討論，就是擅自規劃果菜市場改建與遷建案，更在今天代表會開會時，要強行通過，認為不受公所尊重，相當不合理。

賴建廷說，所有盤商都在員林果菜市場經營數十年以上，且都有按時繳交租稅金，怎麼能公所與代表會自己決定市場去留，不符合公平與正義，到現在連遷移與改建的資訊，攤商都不知道，資訊完全不透明，要求公所撤銷改建遷移案。

員林市長游振雄表示，果菜市場改建案目前只是規劃，不是規劃就能執行，今公所審慎規劃評估，希望將市場變更為商業區，並將市場規劃其中，提供更先進的果菜交易場所，因攸關廣大農民與攤商權益，因此及早著手規劃，來符合現代化市場趨勢。

游振雄說，未來如順利通過，為利改建工程進行，果菜市場得暫時遷至他處營運，考輛大型車輛便利性，因此規劃距離現址不遠處作為中繼市場，因此不論是行口的理貨區、冰庫等功能，都不會影響行口權益。

游振雄強調，絕對沒有不溝通，他早在兩個月前就到果菜市場徵詢攤商意見，當時請攤商代表號召市場攤商前來討論，但沒有攤商願意出面，今天許多攤商到公所抗議提出質疑，因此也在代表會上提出保留，希望能與攤商做更完善溝通，達成協議。

(中時 )