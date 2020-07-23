為拾回宜蘭「利澤簡」過去的光輝，在地青年黃兵善與朋友陳儀諠、張程皓組成團隊，發起「利澤簡小河共創計畫」，獲得教育部青年署「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」支持，他們希望透過蒐集過去的地景老照片、採集轉譯小河傳說故事、展出街角美術館等行動，喚起利澤居民過往的記憶。

古稱「利澤簡」的利澤地區，是位於宜蘭縣五結鄉的小村，百年前因水運發達，成為繁榮的貿易港口，但隨著冬山河截彎取直、鐵路及公路運輸的興起，商業機能逐漸式微。

黃兵善父親雖然是宜蘭利澤人，但他從小成長於大台北地區，2014年時才跟隨父母返回宜蘭利澤經營民宿，這讓他回想起兒時在床邊常聽到的故事，究竟「利澤簡」在父親不在的歲月中，有什麼樣的改變？

這樣的念頭驅使黃兵善積極了解並投入社區事務，他從加入利澤國際偶戲藝術村擔任志工、與利澤國中合作推動社區課程等做起，希望逐步拼湊過去「利澤簡」的生活樣貌，也開啟了他行動的序章。

黃兵善為了整合利澤社區的動能，與陳儀諠、張程皓組成「延長線@利澤簡」團隊，透過串聯利澤國中、國際偶戲藝術村及社區發展協會等組織，推出一系列共創行動。

黃兵善的團隊創立「小河編集部」，匯集社區故事、挖掘並培訓參與者，舉辦「小河故事採集工作坊」，一起討論過去「利澤簡」的生活地景、飲食文化，並用照片及在地素材打造「街角美術館」，串起居民共同回憶，期盼藉由地方組織、社區居民、青年、中小學師生世代間的對話，為在地帶來新的改變。

「延長線@利澤簡」團隊7月26日晚間7點將在「五十二甲溼地」舉辦偶戲表演，當日利澤國中學生會將他們在地採集的故事融入劇本進行演出，有興趣的民眾可一同參與。

(中時 )