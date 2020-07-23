日前有民眾在臉書「員林大小事」發問，彰化和美家發現金那員林呢？（翻攝臉書「員林大小事」／吳建輝彰化傳真）

民眾在底下留言，「最近四周大興排水工程的某市場，其實已經賣掉了，已經通知裡面老闆準備搬家」等言論，引發民眾熱議。（翻攝臉書「員林大小事」／吳建輝彰化傳真）

員林果菜市場改建案尚未成案，就受到地方與攤商重視，除了攤商與公所正在協商外，最為難的還是地方民意代表。（吳建輝攝）

員林果菜市場改建案尚未成案，就受到地方與攤商重視，除了攤商與公所正在協商外，最為難的還是地方民意代表，近日收到不少民眾提出改建案疑慮，甚至還有民眾在臉書散播訊息，讓市公所代表們認為受到不實指控，23日在代表會上要求大會提出告訴，將揪出散播謠言的民眾，還給公所及代表會清白。

有民眾在臉書「員林大小事」上表示，「員林都要賣地換現金了，哪閒錢發？」又指聽說「最近四周大興排水工程的某市場，其實已經賣掉了，已經通知裡面老闆準備搬家，可是既然要搬了，幹嘛要花大錢做周邊工程呢？」等，引發民眾熱議。

代表張淑靜說，最近果菜市場改建計畫鬧得沸沸揚揚，甚至臉書有民眾散播不實訊息，特別是西區代表收到許多民眾反映，公所與代表會賤賣土地，還指代表們收取好處，認為代表會及代表們受到這種不實指控，感覺受到侮辱。

張淑靜要求，用大會名義將在外無中生有，散播不實指控的民眾移送法辦，交由司法單位公評，還給代表及代表會清白；代表吳宗頻則認為，代表會文案尚未審議就散播出去，認為是有人惡意散布，也要求一併查辦。

(中時 )