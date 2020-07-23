高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁論文遭爆抄襲，引起各界撻伐，今（23）日她出面落淚道歉，宣布放棄中山大學碩士學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內刪除此項註記。名嘴鍾年晃也曝光3位口試委員，質疑「你們真的有看過李眉蓁的論文嗎？」並表示李眉蓁依法已經不能退選了。

鍾年晃在臉書指出，中山大學是國內排名前段班的國立大學，似乎有責任在投票日前確認論文真偽，給高雄市民選擇前有更明確資訊，何況查證論文真偽應該不需要四個月，並喊話江啟臣，身為大學教授，如果指導的研究生發生和李眉蓁相同狀況，會同意他畢業嗎？

另外，鍾年晃也質疑口試委員，真的有看過李眉蓁的論文嗎？還是口試只是形式呢？並表示，指導教授林德昌曾是國民黨中央委員，口試委員朱景鵬當過馬政府研考會主委、國民黨指定中常委，趙甦成是林德昌的學生，「這關係不複雜吧，我就不多說了」。

至於為什麼不叫李眉蓁退選，鍾年晃說「因為依法已經不能退了」。

對於論文爭議延燒，李眉蓁召開記者會對外說明，落淚宣布放棄中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內刪除這項註記，期盼大家回歸市長補選的政見主軸，強調會勇敢面對，不會逃避，調整好腳步，以誠懇、謙卑的態度，重拾市民的信任。

(中時新聞網)