南京市住房保障和房產局等7部門23日凌晨聯合推出房市新政，進一步加強土地市場調控，完善限購政策，支持剛性購房需求。另外，新政還要求，夫妻離異任一方自離異起，2年內購買商品住房的，其擁有住房套數按離異前家庭總套數計算。

具體來看新政內容，將依據土地市場狀況，加大住宅土地供應力度，合理安排上市，優先滿足剛性需求；嚴格執行「限房價、競地價」出讓模式，提高土地市場准入條件，建立熱點區域住宅用地報名單位資格篩查機制；優先保障該市戶籍無家庭的剛性購房需求，商品住宅項目向該市戶無房家庭提供每批次不低於30％比例的房源。

最值得注意的是，新政進一步完善限購政策，新政提到，夫妻離異任何一方自離異之日起，2年內購買商品住房的，其擁有住房套數按離異前家庭總套數計算。

另外，對社會關注度高、預計購房人數多的熱點房盤，開發企業制定針對性銷售方案，嚴格按照審核公告方式開盤銷售；選房結果在現場公告，確保銷售進度與南京網上房地產公告同步；優化新建商品住宅裝修管理，完善住宅裝修評估機制，保證裝飾裝修標準與價格相符，推行全裝修和升級裝修模式，支持多樣居住需求。

最後，新政還提到，買家若利用虛假資料騙取購房資格或偽造購房證明、資金證明，經查證，將取消購房資格並依法追究；此外，若開發企業、房仲企業、從業人員有違法行為，查實後將予以曝光，計入誠信檔案；若涉法，移交司法機關處理。對於銀行工作人員造假行為，將由金融監管部門查處，並依法追究刑事責任。

(旺報 )