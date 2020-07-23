經濟部今（23）日雲林縣東勢鄉公有零售市場舉辦重建動土典禮，東勢鄉公有零售市場拆除重建經費共計新臺幣1,338萬元，其中1,204萬元由經濟部補助，預計2021年2月完工。

為確保民眾購物環境安全，經濟部在前瞻計畫編列預算，協助地方政府針對公有市場危老建築物，挹注結構補強或拆除重建經費。經濟部官員指出，這些老舊市場都是超過50年的歷史，在耐震係數等建築安全都已經出現疑慮，所以除了雲林東勢公有市場，屏東縣福安觀光市場及苗栗縣公館市場也都在7月動土施工，北、中、南三地同步啟動公有市場危老建築重建。

經濟部強調，重建除改善舊有市場髒亂環境提升購物舒適度外，更重要的是結合周邊整體規劃，提供民眾一個安全、舒適的休閒遊憩空間，以拓展在地農特產品行銷商機，並帶動觀光消費人潮的經濟效益。

經濟部與雲林縣政府協力落實打造傳統市場優質消費環境，保障民眾逛市場及攤商朋友們有舒適及安全無疑的場域，東勢鄉公有市場拆除重建後規劃開放空間設計，以整潔明亮、典雅隆重為主，提供居民友善及舒適之採購環境，有利於提升地區生活品質及帶動整體市場之經濟效益。

(工商 )