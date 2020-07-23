國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁在中山大學的碩士論文因涉嫌抄襲，引發外界質疑，甚至連總統蔡英文今(23)日受訪時也表示，候選人面對問題時，還是要很有耐心地向社會大眾說明。面對綠營全面圍剿，藍營內部輔選李眉蓁的態度出現變化，但新北市長侯友宜第一時間仍出面挺黨籍候選人，引發黨內關注。

李眉蓁碩士論文涉嫌抄襲，讓原本呈現「冷戰」狀態的高雄市長補選一日之間熱了起來。除總統親自對該議題表態外，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今早也說，要求李眉蓁有更多說明，是再合理不過的事情；他說，李眉蓁應該要好好地向社會說明清楚這論文怎麼來的，高達96%的相似度，顯然是有很大爭議，鼓勵李眉蓁應該要出來面對。

民進黨立委陳亭妃甚至「借力使力」反打國民黨高層說，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣等人，國民黨有很多教授，是不是應該站出來說句話，「如果是你，會讓學生這樣通過嗎？」綠委許智傑則直指要害說，李眉蓁已承認引用他人論文未註明，「希望中山大學可以查明」，毫無讓李眉蓁可以卸責的空間。

國民黨黨公職原本在7月底至8月初要陸續南下幫忙輔選，展現藍營大團結的氣勢，但由於李眉蓁最來的行徑，已有人陸續打退堂鼓。值得注意的是，新北市長侯友宜不改力挺黨籍候選人的態度，指稱參選一定會被檢驗，但大家就事論事，「不會影響我對候選人的支持，因為該怎麼作就怎麼作。」據了解，侯友宜第一時間的情義表態，頗獲黨內不少人肯定。

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(中時新聞網)