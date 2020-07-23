一名女子日前在臉書粉書氣憤的投書表示，她在結婚前夕把未婚夫放生，原因是對方是個一毛不拔的鐵公雞，交往期間被「吃夠夠」，奉勸大家結婚前要看清哪些人有公主病或媽寶男，「遇到這種人早點放生比較快活」。

女網友說出她的際遇說，男友是名教師、工作穩定，因為家境清寒，節儉成性，約會總是在晚上8點半，還約在公園，原因就是「怕花錢」，還常忘記帶錢包，連一瓶飲料都捨不得買，他說沒吃過鼎泰豐，喝過星巴客，自己就掏錢請客，還作便當拿到學校給他吃。

更讓女網友氣結的是，男友沒買戒指就來求婚，她體諒對方節儉答應了，還被笑「很好追」，後來不拍婚紗、也不收聘金，「結果你們家人以為我們好欺負，所有開銷都要女方買單，冷氣機、洗衣機、電鍋…什麼都要我們買，還暗示要買1部車給你們家開，無恥不要臉到極點」。

還說，男方父母要求婚後到他家住，但對方家裡小又舊，還有一個未婚的50歲哥哥住家裡，這種環境怎麼跟他們住在一起？

女網友說，有人告訴她遇到這種人怎麼不早點分手？她表示，當時因為已到30多歲適婚年齡，太想結婚，如今已經想開，不想再糟蹋自己「給我滾開」。

網友看到貼文留言安慰「提早投降輸一半，還好沒有輸掉全部人生」、「他們家是一團爛泥、還好妳離開了」。

(中時新聞網)