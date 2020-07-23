德洲的新冠肺炎死亡與住院新增病例在周三雙雙創下單日新高，迫使其中一個郡必須將患者遺體存放在冷凍卡車裡，並促使當地最高官員重新實施居家令。加州的疫情則未見放緩，累計確診數已超越紐約州，成為美國疫情最嚴重的地區。

德州周三公布新增死亡病例197人，住院人數增加10,893人，已經成為美國新冠肺炎疫情反撲受創最嚴重的其中一個州。其南部與墨西哥接壤的伊達爾戈郡（Hidalgo County）上周確診數暴增60%，因新冠肺炎死亡的患者倍增，已超過360人。

該郡法官暨最高官員、民主黨籍的Richard Cortez已經向居民發布居家防疫令，這項強制措施使其與共和黨籍州長Greg Abbott的立場背道而馳，該州長主張地方官員無權要求居民禁足。

另一方面，加州的疫情持續急升，周三新增確診數再創新高，使累計確診數已超越紐約州，成為美國疫情最嚴重的地區。做為美國人口最多的州，加州的累計確診數突破41.4萬人，周三僅幾個郡公布的單日新增病例就已達到4,700人。加州的累計死亡病例逼近8,000人，在美國排名第四。

如果加州是一個國家，其確診數將名列全球第五高，僅次於美國、巴西、印度與俄羅斯。

紐約州的確診死亡人數仍居各州之首，迄今已有超過3.2萬人因新冠肺炎死亡。但其周一公布的住院人數創4個月新低，周二僅有增加兩名死亡病例，顯示疫情似乎獲得控制。根據最新統計，美國累計確診數突破390萬人，至少14萬2,677人因此死亡。

(時報資訊)