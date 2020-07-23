英國政府昨（22）日正式公布針對持有英國國民（海外）護照（BNO）香港人的赴英特別簽證計畫細節，大幅度鬆綁香港人入境限制，包括不設立財力標準，BNO護照持有者也可攜帶18歲以上直系親屬赴英。

香港《國安法》施行，英國為持有BNO護照的香港人打開國境大門，英國廣播公司（BBC）報導，英國政府昨日公布持有BNO護照香港人移民英國特別簽證計畫細節，內政大臣巴特爾（Priti Patel）宣布，自2021年1月起，香港BNO護照持有者及直系親屬將有權開始申請英國特別簽證。

特別簽證大幅度放寬香港人入境英國限制，包括不設人數限制，不須通過技術移民考核，不設財力標準，也不需要滿足最低收入標準，巴特爾指出，香港人入境前也不需要事先在英國找到工作，可以入境後再找。

另外，根據過去規定，只有在1997年前出生的香港人，才有資格申請BNO護照，但是倫敦昨天公布的移民計畫指出，即便不具備BNO護照，1997年以後出生、現年18歲以上BNO護照持有人的孩子也能申請赴英特別簽證。

根據英國政府官網公告，要申請特別簽證赴英，香港人必須符合以下6項條件：

•擁有BNO護照持有資格：申請人不需要持有有效的BNO護照，如果護照到期或是遺失，申請人也不必另外申請新護照

•必須常住香港

•財務狀況能夠支持自己居住英國至少6個月

•承諾學習英文

•事先在英國內政部認可的醫院進行結核病檢測，並且取得結核病測試證書（TB Test Certificate）

•繳付費用及繳納健康稅（Immigration Health Surcharge）

符合申請簽證資格的香港人能夠申請在英國居留30個月，並且之後再展延30個月；或者一次申請在英國的5年居留權限。這段期間香港人能夠在英國工作、留學，但不能領取社會福利。

簽證持有者在英國待滿5年後，方可申請定居英國，一年後，可再進一步申請歸化英國公民。

(中時新聞網)