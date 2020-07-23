農委會自台灣本島調動30名獸醫師支援，今天與縣防疫所會師展開作業。（李金生攝）

金門縣防疫所長林政道說明黏蠅紙的使用方法和效果。（李金生攝）

金防部今天也動員化學兵支援首爆病例的縣畜試所種牛牧場及周界一帶的噴藥消毒。（李金生攝）

農委會在接獲縣防疫所疫情通報後，緊急調用疫苗和黏蠅板、注射針頭、吹箭、防護衣和防疫人力支援。（李金生攝）

金門爆發牛結節疹疫情，歐盟捐贈我國1萬劑疫苗，農委會緊急從台灣本島調動30名獸醫師協同縣防疫所自今（23）日起兵分8路，預定5天內完成在養牛隻8成約5000頭注射作業，目標是守住防疫最前線，嚴防疫病往台灣本島擴散蔓延。

跨海指揮的農委會防疫檢疫局簡任技正林念農表示，金門地理位置特殊，防疫風險相對較高，農委會在接獲縣防疫所疫情通報後，緊急調用疫苗和黏蠅板、注射針頭、吹箭、防護衣和防疫人力支援，希望在5天內將免疫覆蓋率衝到8成以上，就不會有大規模的疫情發生。

金門在7月10日發生牛結節疹情，縣防疫所及各鄉鎮獸醫15日完成全縣牛隻臨床檢查，至今統計體表有明顯表徵疑似病畜共47場181頭，已預防性撲殺民間牧場75頭，種牛牧場74頭，合計149頭。

在農委會出面協調下，歐盟自南非調度贈送我國的1萬劑疫苗，昨晚由軍機送達金門，台灣首批支援的30名獸醫師今早與金門縣防疫所人員會師，分成8組展開全島性注射作業，預定5天內完成在養牛隻8成約5000頭防疫注射，其餘1000頭飼養牛隻因多屬零星養牛戶，將陸續於1周內完成施打。

金防部今天也動員化學兵支援首爆病例的縣畜試所種牛牧場及周界一帶的噴藥消毒，展現「軍民一家」協力防疫的金門精神。

由於牛隻動輒5、600公斤，執行注射作業有一定程度危險，勤前教育也特別提醒注意工作安全，疫苗施打後在10天左右會產生抗體，3周後就有完全保護力，不會再遭牛結節疹的感染。

(中時 )