「呼吸也會胖」不再只是玩笑話，隨著國人肥胖比例逐年增加，中華民國肥胖研究學會理事長、台灣肥胖醫學會常務理事蕭敦仁醫師表示，空污和肥胖的關係在過去並不清楚，但近期許多研究發現PM2.5濃度過高會造成身體慢性發炎及胰島素阻抗使得血糖連同血脂上升，證明呼吸髒空氣真的會胖。

蕭敦仁解釋，胰島素是代謝人體醣類的重要激素，胰島素參與調節碳水化合物和脂肪代謝，控制血糖平衡，然而現代人的生活環境伴隨嚴重空污，PM2.5吸入濃度過高會導致全身慢性發炎，進而造成胰島素運作產生阻抗性，血糖無法進入細胞，血液中的血糖就會上升。

蕭敦仁指出，國內外研究顯示，暴露在PM2.5比較多的人比較容易得糖尿病，血糖指數變高，血脂也會隨之上升，身體變胖高血壓也跟著來，PM2.5造成人體一系列代謝混亂，並導致肥胖與三高。

蕭敦仁說，越來越多的研究證實，不管是動物實驗或人體實驗，只要PM2.5濃度過高就會造成身體慢性發炎和造成胰島素阻抗性增加，根據最近的國人營養調查結果顯示，國人肥胖人口的BMI在27以上的人逐年升高，過去大家一直怪含糖飲料，其實空污也要負些責任，BMI增加1單位醫療成本就會節節高升，對台灣醫療經濟絕對不利。

台北市立萬芳醫院婦產部產科主任王樂明醫師說，自己曾做「摩托車廢氣對動物影響」的實驗，收集持續1小時的廢氣讓實驗用老鼠吸，結果後來收集回來的數據是老鼠的器官受到損害，內分泌也都受到相當影響。

(中時 )