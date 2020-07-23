中視下週一(7/27)起晚間8點推出金庸好戲《倚天屠龍記》，此版由大陸年輕演員曾舜晞、陳鈺琪飾演主角張無忌和趙敏，臉孔新穎，但同劇配角則不乏台灣觀眾所熟悉的面孔，像是飾演滅絕師太的周海媚，以及《後宮甄嬛傳》飾演果郡王的李東學，在此劇成為武當弟子張翠山，新版的《倚天》頭幾集以張無忌兒時故事為主，而演出小無忌的童星正是《慶餘年》裡頭的小范閑韓昊霖，演技很是吸睛。《倚天屠龍記》整部戲故事清晰、服裝講究，其中場景武當山、峨眉山、冰火島等更是實景拍攝，場面壯闊，至於武打戲，導演蔣家駿運用慢鏡頭手法以展現武打張力。

在《甄嬛傳》裡頭飾演果郡王的李東學，在《倚天屠龍記》戲路大突破，詮釋武功高強的武當弟子張翠山，在專業演技的基礎上，他很懂得拿捏角色的「強」與「弱」，更把張翠山的「俠」與「柔」維持在一個平衡。他對人物也頗有自我見解，「武俠(二字)，武是在前，重要的是俠，俠是一個人內在的格局，是內在對俠之大者，義所當為的一種理解和堅持。」接下戲約他自然做了不少功課，他對金庸老師的作品如是形容，「像一座高山，當中有一定的文學性和哲學思辨。」

《倚天屠龍記》中韓昊霖感念飾演他爹娘的李東學和陳欣予，不論是戲裡戲外都特別照顧他。(圖/中視提供)

李東學在一段接受訪問的視頻中提及，《甄嬛傳》從他個人來看，那是一個時代的造就，「在那個時期，大家都很年輕，但都很純，像是果郡王就特別的純，沒有玩一些油膩。」而這份真摯也在他飾演的張翠山版可以嗅到同樣的氣息，凝眉善目之間是對感情那份看淡生死、願意犧牲奉獻的心意，「真正美好至純的愛情，是可以超越生死的。」故事裡武當弟子張翠山與天鷹教殷素素有違世俗相愛生下張無忌，在這版的金庸劇，人物的情感邏輯和成長軌跡都較合理，也讓觀眾更容易進入劇情。

前幾集中童星韓昊霖也有不少戲份，懇實模樣頗有「治癒系男孩」之風，年紀小小的他演過不少大戲，像是《慶餘年》的小范閑，另外在《蜀山戰紀之劍俠傳奇》裡則飾演陳偉霆和趙麗穎的兒子。提及拍攝《倚天屠龍記》，韓昊霖感念飾演他爹娘的李東學和陳欣予，不論是戲裡戲外都特別照顧他，還會教他如何演好這角色，即使戲結束，提到兩位前輩，韓昊霖仍是以「爹娘」稱呼。他因為拍攝廣告，有圈內前輩建議他不妨可嘗試拍電視劇，這開啟他踏上這條演藝之路，演起戲他說哭就哭，講起台詞感情豐沛，著實為戲加分許多。

中視《倚天屠龍記》於週五(7/24)晚間9點將播出半小時的《倚天屠龍.號令天下》，讓觀眾搶先目睹，下週一(7/27)起週一至週五晚間8到10點則正式開播《倚天屠龍記》。

(中時新聞網)