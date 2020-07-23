「遇見神佛9號—祈福漫畫特展【古往今來篇】」開發5款文創商品，非常受到民眾喜愛。（世界宗教博物館提供）

日本「漫畫家筆下的佛世界展執行委員會」精選展覽中的7幅漫畫製作成動畫影片，其中一幅是一峰大二的〈斗笠地藏〉。（世界宗教博物館提供）

正在世界宗教博物館展出的「遇見神佛9號—祈福漫畫特展【古往今來篇】」，是今年暑假相當受歡迎的藝文活動，除了台、日漫畫家、插畫家的作品，在展場播放的動畫影片，療癒又吸睛，意外引起漫迷討論，也帶動相關文創商品熱賣。館長陳國寧歡迎民眾持振興三倍券或藝FUN券到館參觀。

展期至10月18日的祈福漫畫特展，自端午節開展以來，人氣及好評度高居不下，其中，搶先於日本播出的動畫影片，格外吸睛，許多參觀民眾在展區看了又看。曾獲得10座廣播金鐘獎肯定的資深電台主持人梅少文說，影片相當有創意，配樂悅耳動人，也豐富了展覽內容，她非常喜歡。

動畫影片是日本「漫畫家筆下的佛世界展執行委員會」精選展覽中的7幅作品製作而成，包括：一峰大二〈斗笠地藏〉、藤井龍二〈昇天觀音〉、三浦滿〈L彌勒菩薩和春助地藏菩薩〉、BIG錠〈我的吉祥天〉、板橋秀豐〈信貴山毘沙門天〉、二階堂正宏〈圓空佛〉、小島功〈辯才天立像〉。流暢的動態搭配巧妙的音效，讓平面畫作產生更豐富的視覺趣味與層次。

策展人王彬全針對作品涵義補充說明，〈斗笠地藏〉源自日本著名的童話故事，傳遞善有善報的佛家智慧，兼具可愛、療癒又平靜的氛圍；〈昇天觀音〉將觀世音菩薩化身成火箭般飛向宇宙，是漫畫家身為天文迷的想望；〈圓空佛〉深具現代藝術感，傳遞一切眾生皆有佛性的意涵。

因應這次特展開發的5款文創商品，價位多在數十元到數百元之間，非常受到民眾喜愛，明信片、資料夾、藝術微噴畫作、特展精美圖錄、祈福御朱印海報等都跟著熱賣。日方授權合作推出的圖錄，收錄手塚治虫、水木茂、赤塚不二夫、浦澤直樹、蕭言中、高永與賴有賢等101位台日漫畫家的作品彩圖、說明及個人簡介，十分受到漫迷歡迎。祈福御朱印海報不僅有漫畫家盧卡斯繪製的唯美佛陀，更將為疫情祈福的展件總數「117（諧音為抑疫情）」特別燙金突顯出來，背面蓋有特殊設計的世界宗教博物館御朱印，值得細品珍藏。

王彬全表示，除了拍照互動區外，展場內的作品無法拍照，民眾想收藏展品圖像，多會選購明信片或圖錄，明信片呈現日本高品質的印刷水準，加上價格親民，成為參觀後留作紀念的首選。

(中時 )