航海王航向大台中！2011年以來，只在台北暑假檔期快閃的「航海王主題館」，每每吸引海內外數十萬粉絲共襄盛舉！為搶攻暑假商機，7/23~8/17首次航向大台中，加入全新篇章場景，量身打造專屬活動，今日登場首日就吸引大批民眾湧入台中新光三越百貨，掀起一波航海王熱潮。

新光三越百貨台中店表示，全新篇章場景，限定商品、在地合作超強集結走過20年，最新故事篇章來到浪漫的和之國，全新打造以和之國概念為主軸的外觀，以及魯夫太郎和羅的1:1公仔。

另有高達250公分喬巴絨毛大氣球，可愛呆坐的模樣，還加碼推出首次曝光的「喬巴超人-12生肖系列」，12生肖完整集合。

此次，除有日本空運來台商品、公仔外，台灣一般通路商品及活動獨家限定商品、機台，各類雜貨、3C、服飾等；單筆消費不限金額，加購魯夫隨手杯，就能兌換裝春水堂人文茶館「指定飲品二選一」1杯。

「航海王主題館」每天都有新驚喜，週週推出不同的限定人物印章，還有每日限量滿額贈隨機徽章；開幕首4日，拍照打卡即贈草帽一行人的限定徽章；7/25-7/26海賊同盟再聚首，消費滿額即贈海賊同盟資料夾。

(工商 )