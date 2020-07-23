大陸工信部副部長辛國斌23日在記者會中表示，6月份大陸製造業採購經理指數（PMI）是50.9，已連續4個月處於榮枯線以上，這是一個非常重要的指標，這反映企業對經濟預期的狀況是有信心，在全球來說也是一個非常重要的訊號。

香港信報報導，辛國斌指出，綜合相關指標分析，第二季以來工業經濟穩步回升，經濟運行初步判斷已經回歸到正常軌道。

辛國斌表示，目前大陸工業經濟的基本面是好的，新冠肺炎疫情對大陸工業經濟的影響整體是可控的，這種長期向好的基本趨勢不會由於疫情的影響和國際經濟下行的衝擊而有所改變。

辛國斌又稱，值得關注的是，受到疫情衝擊影響較大的輕工、紡織等消費品行業，隨著復商、復市的穩步推進，產銷也呈現出回暖跡象。這兩個行業受到疫情影響最大，社會感受也最強，這些勞動密集型行業受到影響以後，就業就會受到很大影響。從這幾個月的情況來看，輕工、紡織等消費品行業有回暖跡象，雖然現在還是負增長，但是回暖跡象已經非常明顯。

另一方面，工信部表示，將持續支持中國電信、中國聯通透過共建共享，率先建成一個200兆大頻寬的非常有競爭力的5G網路。

工信部發言人聞庫指出，將促進網路建設質效並重，推動基礎電信企業還要加大力度、搶抓工期，以支持獨立組網（SA）模式為目標，加快建構覆蓋全國、技術先進、品質優良的高品質的5G網路。支持進一步促進基礎電信企業優勢資源的整合，加快推進主要城市的網路建設，並向有條件的重點的縣、鎮乃至一些農村來逐步延伸5G覆蓋。

(工商 )