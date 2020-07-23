行政院院會今通過紓困振興特別預算3.0，將再追加2100億元預算，其中，經濟部編列1375.5億元最多，主要用於企業貸款、貸款保證、振興三倍券等不敷撥補。民眾黨立委邱臣遠批評，特別預算是用舉債籌措，相關預算適應項目要明確，行政院移緩濟急挪用預算，事後再編列追加預算，有先斬後奏的嫌疑，不認同這樣做法，要求行政院提報紓困振興1.0及2.0執行進度說明，確保前花在刀口上。

行政院指出，4月23日送出紓困2.0追加1500億元預算後，3個月總計紓困超過1200萬人，透過每月補助艱困企業4成薪，保住近90萬人免於失業，也讓失業率及減班休息下降，股市、經濟成長率及外銷訂單上升；不過，國外疫情依舊顯具，導致部分製造業、貿易業、觀光運輸及會展產業持續受到衝擊，因此，紓困3.0追加2100億元預算，包括防治經費383億元、紓困振興經費1717億元，辦理員工薪資與營運資金補貼、疫苗研發採購等。

邱臣遠指出，短短半內編列3次特別預算，政府不是把錢花出去就沒事，要把錢花在刀口上，因此，若要追加紓困3.0的2100億元預算，要先檢視前面紓困成效，尤其是前面經濟止血部分，成效看起來不太大，紓困3.0應要著重全球供應鏈製造業及相關產業勞工為主，全面診斷產業，並列出後疫情時代政府協助實體經濟轉型虛擬經濟的長期性目標。

邱臣遠認為，疫情不確定性會對政府財政有衝擊，隨著舉債不斷增加，債務支撐力道減弱，一旦疫情影響時間再拉長，政府財政勢必會受到影響，因此，要執行紓困3.0應該要思考如何維持財政健全，而不是不斷的投入預算。

此外，行政院規劃紓困3.0預算中，包括經濟部、衛福部、勞動部、農委會等，因先前把部分預算移緩濟急先行使用，這次編列預算撥補。邱臣遠說，這樣根本是先砍後奏，不認同行政院先執行紓困措施後才補編列預算的作法，未來在審查預算時會注意各部會執行狀況，避免產生類似狀況。

(中時 )