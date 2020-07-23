高雄市長補選進入倒數階段，而國民黨參選人李眉蓁則被爆出論文抄襲，而她今(23日)露面宣布，將放棄中山大學碩士學位，掀起外界關注。對此，國民黨主席江啟臣則是在臉書吐露心聲，表示支持李眉蓁勇敢面對錯誤，放棄中山大學學位，但他也說，「身為學術工作者，我無法接受學術抄襲。」

李眉蓁今中午宣布放棄中山大學在職碩士班學位，並取消選舉公報上登記的碩士學歷；她也說，會勇敢面對，不會逃避，讓高雄更好是我們的共識，會調整好腳步，以誠懇、謙卑的態度，重拾市民的信任，與高雄一起度過黑暗，迎接黎明天光時刻，再次出發！

對此，江啟臣則說，「身為學術工作者，我無法接受學術抄襲。不論是過去在擔任教職，或是現在擔任立委、黨務領導者，這樣的標準從來沒有變過。」

江啟臣進一步說，身為政治工作者，誠信是無法妥協的標準，「我支持李眉蓁果斷勇敢面對年輕時的錯誤。也期待所有的政治工作者，以同樣的標準自我檢視。」

但江啟臣也認為，從李眉蓁的論文事件，應該以此為基礎，討論台灣高等教育、在職專班目前的困境與問題，「只有面對問題，我們才能解決問題，繼續往前走。」

(中時新聞網)