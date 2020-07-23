鐵道局中工處原定今日一早強制拆除台南鐵路地下化工程最後1間拒拆遷戶，但中工處為避免強拆釀衝突，衍生社會成本，決定取消今日拆除作業，台南市政府對此表示尊重，強調民調結果顯示86％贊成工程繼續進行，南鐵案所涉土地徵收案也在法院、監察院調查下證明台南市政府做法並無缺失。

台南市政府表示，後續亦將協助中工處與拒拆遷戶協商，早日完成工程用地取得，達成鐵路地下化之通車目標，也對沿線拆遷戶的犧牲付出與配合表達感謝之意。

市長黃偉哲說，為照顧鐵路地下化工程沿線拆遷戶的權益，台南市政府全國首創興建台南市鐵路地下化專案照顧住宅，土地徵收也比其他城市相同案件做的更好；同時，也提供臨時安置、讓拆遷戶完成搬遷後，才開始進行工程。

交通局局長王銘德表示，感謝所有拆遷戶為國家重要鐵道建設所做的犧牲，將持續協助與拒拆遷戶溝通，也希望後續溝通能夠順利，早日完成市民期待多年的鐵道重大建設。

王銘德指出，比照六都交通建設情況，台南市是唯一沒有捷運、沒有鐵路立體化的城市，台鐵將市區一分為二，沿線有9處平交道、4處地下道、3處高架橋，嚴重阻隔市區交通；台南鐵路地下化工程已推動長達25年，是市民期盼已久的重大交通工程。

他強調，後續配合鐵道局取得工程所需用地後，將敦促施工單位依照交維計畫積極施工，期待台南鐵路地下化早日完工，重塑台南市區新風貌，帶動進一步發展，呼籲所有市民共同支持南鐵案推動。

(中時 )