AMD在美股創下歷史新高，台系重要概念股祥碩(5269)今逆勢走揚，開高走高，盤中漲幅維持逾5%，為今日領漲的IC設計指標股，股價最高再度衝上1800元大關，達1805元。

由於目前美國新冠疫情肺炎延燒，第三季PC相關市場需求仍在，加上還為傳統新品旺季，AMD最新也推出以Ryzen 4000筆電處理器相同的Zen2核心為基礎，所設計出的Ryzen 4000G桌上型電腦用APU，瞄準遊戲以及內容創造市場，目前已經有聯想、HP等大廠預計在本季起會推出內建Ryzen 4000 G-Series的桌上型電腦處理器新產品，隨著下半年拉貨動能增強，祥碩可望受益。

祥碩是AMD重要的合作夥伴，今年AMD在晶片業務上持續積極對抗英特爾，也持續有新品計畫推出，市場也看好AMD今年全球桌機市場將年增逾兩成，祥碩在今年也將持續獲超微主流晶片組訂單。

在新品帶動下，超微昨日在美股大漲，創下歷史收盤新高，漲幅達8.4%。

(時報資訊)